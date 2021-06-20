İtalya-Galler: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşan A Milli Takım'ımızın gruptaki diğer rakipleri İtalya ve Galler de aynı saatte başlayan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Galler'de karşılaşmanın 55. dakikasında kırmızı kart gören Ethan Ampadu takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 39. dakikasında Matteo Pessina'dan geldi.

Bu sonuçla İtalya topladığı 9 puanla grubu lider olarak tamamlarken, Galler grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkma hakkını elde etmiş oldu.

A Milli Takım'ımız ise gruptaki 3 maçında da rakiplerini mağlup olarak turnuvaya puansız veda etti.