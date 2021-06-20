Haberler Euro 2020 İtalya-Galler: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'ımızın da mücadele ettiği üçüncü maçında ile kozlarını paylaştı. Galler'in 10 kişi tamamladığı mücadelede İtalya rakibini 1-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çıktı. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 20:52
İtalya-Galler: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A Grubu üçüncü maçında ile karşılaşan 'ımızın gruptaki diğer rakipleri ve de aynı saatte başlayan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Galler'de karşılaşmanın 55. dakikasında kırmızı kart gören takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 39. dakikasında 'dan geldi.

Bu sonuçla İtalya topladığı 9 puanla grubu lider olarak tamamlarken, Galler grubu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkma hakkını elde etmiş oldu.

A Milli Takım'ımız ise gruptaki 3 maçında da rakiplerini mağlup olarak turnuvaya puansız veda etti.

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