Haberler Euro 2020 Abdülkadir Ömür 3 maçta da kadroya giremedi

Ömür 3 maçta da kadroya giremedi

3. maçında ile karşı karşıya gelen 'mızda Ömür 23 kişilik kadroya alınmadı. 'un yıldızı turnuvadaki 3 karşılaşmada da kadroya giremedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 19:15
Abdülkadir Ömür 3 maçta da kadroya giremedi

3. maçında ile karşı karşıya gelen 'da Ömür 23 kişilik kadroda yer almadı. Abdülkadir, turnuvadaki 3 maçta da kadroya giremedi.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında 'nda İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da, sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra ve Abdülkadir Ömür, 23 kişilik kadroda yer bulamayan isimler oldu. Turnuvanın ilk maçında , Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almazken, karşılaşmasında ise Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve dışarıda kalan isimler olmuştu. Teknik Direktör kadroda yer alan 26 futbolcudan 25 ismi, 3 grup maçında kadroya dahil ederken, yalnızca Abdülkadir Ömür 3 maçta da 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

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