Haberler Euro 2020 A Milli Futbol Takımı EURO 2020'ye veda etti! | İsviçre - Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ye veda etti! | - : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'mız, 'ndaki 3 .ve son maçında karşılaştığı 'ye 3-1 mağlup oldu. Kader maçını kaybeden ay-yıldızlılar, 'nu puansız olarak son sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Puanını 4'e çıkaran İsviçre'nin gollerini Seferovic ve Shaqiri (2) atarken, millilerin şampiyonadaki ilk ve tek golü 'den geldi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 20:52 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 21:04
A Milli Futbol Takımı EURO 2020'ye veda etti! | İsviçre - Türkiye: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'mız, 'ye puansız veda etti... Ay-yıldızlılar, 'tamam mı, devam mı?' maçında karşılaştığı 'ye kötü bir oyunun ardından 3-1 mağlup oldu ve elendi.

İLK VE TEK GOLÜMÜZ İRFAN CAN'DAN
İsviçre'ye üç puanı getiren golleri 6'da ile 26 ve 68'de Xherdan Shaqiri kaydetti. 'ın turnuvadaki ilk ve tek golü ise 62. dakikada 'den geldi.

'in öğrencileri bu sonuçla 'nu 0 puanla son sırada tamamlarken, İsviçre ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

alya

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