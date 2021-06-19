Yenilgiler geldi idmanlar kapandı

Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında antrenmanların bir bölümünü basın mensuplarına açıyordu. Ancak art arda alınan 2 yenilginin ardından Şenol Güneş, gazetecilere idmanları kapattı. Milli Takımı takip eden muhabirler usta hocanın bu kararını beğenmediler.

ÇALIŞMAYA DEVAM

A Grubu'ndaki son maçını İsviçre ile oynayacak olan Türkiye antrenmanlarını sürdürdü. Milliler, Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saat çalıştılar. Oynadığı 2 maçta puan alamayan ve gol atamayan ay-yıldızlıların keyifsiz olduğu gözlendi.

İLGİ AZALDI

Bakü'de Milli Takımımıza büyük ilgi vardı. Galler karşılaşmasında stada gelen 30 bini aşkın taraftar ay-yıldızlılara müthiş bir şekilde destek vermişti. Ancak kötü oyunumuz Azeri taraftarların da ilgisinin azalmasına sebep oldu. İsviçre mücadelesine fazla ilgi gösterilmiyor.