Haberler Euro 2020 Yenilgiler geldi idmanlar kapandı

Yenilgiler geldi idmanlar kapandı

, hazırlıkları kapsamında antrenmanların bir bölümünü basın mensuplarına açıyordu. Ancak art arda alınan 2 yenilginin ardından , gazetecilere idmanları kapattı. Milli Takımı takip eden muhabirler usta hocanın bu kararını beğenmediler.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Yenilgiler geldi idmanlar kapandı

Milli Takım, hazırlıkları kapsamında antrenmanların bir bölümünü basın mensuplarına açıyordu. Ancak art arda alınan 2 yenilginin ardından , gazetecilere idmanları kapattı. Milli Takımı takip eden muhabirler usta hocanın bu kararını beğenmediler.

ÇALIŞMAYA DEVAM
A Grubu'ndaki son maçını ile oynayacak olan antrenmanlarını sürdürdü. Milliler, Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saat çalıştılar. Oynadığı 2 maçta puan alamayan ve gol atamayan ay-yıldızlıların keyifsiz olduğu gözlendi.

İLGİ AZALDI
'de Milli Takımımıza büyük ilgi vardı. karşılaşmasında stada gelen 30 bini aşkın taraftar ay-yıldızlılara müthiş bir şekilde destek vermişti. Ancak kötü oyunumuz Azeri taraftarların da ilgisinin azalmasına sebep oldu. İsviçre mücadelesine fazla ilgi gösterilmiyor.

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