Son dakika spor haberi: EURO 2020'de İngiltere ile berabere kalan İskoçlar sokağa döküldü

2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan İngiltere-İskoçya maçı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından İngiltere puanını 4'e yükseltirken, İskoçya da turnuvadaki ilk puanını elde etti.

Bu sonuç İngilizleri üzerken İskoç taraftarları sevindirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Londra'da sokaklara dökülen İskoçlar 1 puanı çılgınca kutladı. Bu olay İngiliz basınında da alay konusu oldu. Daily Mail gazetesi ironik bir dille "İskoçya'nın 0-0'lık galibiyeti" ifadesine yer verdi.

Öte yandan sosyal mesafe ve maske gibi kurallara dikkat etmeyen İskoçlardan taşkınlık yapanlar polis tarafından gözaltına alındı.