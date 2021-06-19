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Son dakika spor haberi: 'de ile berabere kalan İskoçlar sokağa döküldü

Son dakika spor haberleri... 'de oynanan - maçı 0-0 berabere sona erdi. Bu karşılaşmanın ardından sokağa dökülen İskoçlar 1 puanı çılgınca kutladı. Bu olay basınında alay konusu oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:49
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de İngiltere ile berabere kalan İskoçlar sokağa döküldü

'nda oynanan - maçı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından İngiltere puanını 4'e yükseltirken, İskoçya da turnuvadaki ilk puanını elde etti.

Bu sonuç İngilizleri üzerken taraftarları sevindirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından 'da sokaklara dökülen İskoçlar 1 puanı çılgınca kutladı. Bu olay basınında da alay konusu oldu. gazetesi ironik bir dille "İskoçya'nın 0-0'lık galibiyeti" ifadesine yer verdi.

Öte yandan sosyal mesafe ve maske gibi kurallara dikkat etmeyen İskoçlardan taşkınlık yapanlar polis tarafından gözaltına alındı.

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