Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi İsviçre! 13 yıl sonra...

Son dakika spor haberi: 'nın rakibi ! 13 yıl sonra...

Son dakika spor haberleri... 'de gruptaki son maçımıza karşısında çıkıyoruz. , İsviçre ile son olarak 'de karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 2-1 kazanmıştı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:34
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi İsviçre! 13 yıl sonra...

, 2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu üçüncü ve son maçında yarın 'ın başkenti 'de karşılaşacağı ile 13 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

İki ülke milli takımları, yarınki maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek. , İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.

SON MAÇ EURO 2008'DE

İki ülke milli takımları, son kez gruplarında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin 58. dakikasında 'ün golüyle eşitliği yakalamış, 90+2. dakikada ise 'ın attığı golle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.

10. RESMİ MAÇ

ile İsviçre A milli futbol takımlarının yaptıkları toplam 15 maçın 9'unu resmi karşılaşmalar oluşturdu. Biri Avrupa Şampiyonası grup aşaması, 2'si , 4'ü , 2'si de Dünya Kupası Elemeleri play-off baraj maçı olmak üzere geride kalan 9 resmi maçta Türkiye 5, İsviçre ise 2 galibiyet alırken, 2 maç da eşitlikle sonuçlandı. Resmi maçlarda Türkiye 14, İsviçre 10 gol attı.

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