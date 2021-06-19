Ne de olsa İspanya

Turnuvanın en favori takımlarından biri de hiç şüphesiz İspanya... Dünyanın en değerli liglerinden (La Liga) birine sahip olan İspanya oyunu güzelliştiren ülkelerden. Tarihinde 3 kez Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Matadorlar, ilk olarak 1964'te bu başarıya ulaştı. İkinci kupasını 2008'de müzesine götüren İspanya, 2012'deki şampiyonada da bu sevinci tekrar yaşadı; böylece bu kupayı üst üste kazanan ilk takım olma başarısını gösterdi.

915 MİLYON EURO'LUK KADRO

Matadorlar'ın bir başka özelliği ise turnuvayı en çok kazanan iki takımdan biri olması. İspanya, kendisi gibi 3 şampiyonluğu olan Almanya ile zirveyi paylaşıyor. Tarihinde bir de Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan İspanya, bu turnuvada da iddiasını ortaya koyup 5. uluslararası kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor. Boğalar aynı zamanda 915 milyon euro'luk kardo değeriyle organizasyonun en pahalı takımlarından biri.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Turnuvanın en pahalı takımlarından olan İspanya'da değeri en yüksek isim 80 milyon euro ile Marcos Llorente durumunda. Oyarzabal, Pedri ve Rodri ise 70 milyon euro ile onu takip ediyor. Matadorların oyuncuları arasında Alba, Aymeric Laporte, Koke, Thiago, Busquets, Adama Traore, Sarabia, Morata gibi oyuncular var.

BEKLENMEDİK START

EURO 2020'de E Grubu'nda yer alan İspanya, turnuvaya beklenmedik bir başlangıç yaptı. Favori olarak çıktığı İsveç maçında 0-0 kalarak organizasyona golsüz ve beraberlikle start verdi.

PEDRI&TORRES PARLIYOR

24 kişilik oyuncu grubunun yaş ortalaması 26.5 olan İspanya aynı zamanda turnuvanın en genç takımlarından biri. Matadorların 18 yaşındaki 10 numarası Pedri ve 21 yaşındaki Ferran Torres takımın en genç isimleri.