Kaan Ayhan: Elimizden geleni yapacağız

Ay-yıldızlı ekibin savunma hattının önemli isimlerinden Kaan Ayhan, çok kötü iki maç oynayarak Türk halkını üzdüklerini kaydetti. 25 yaşındaki oyuncu "Şansımızın çok azaldığını biliyoruz. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Sonrasını sonuçlara bakıp göreceğiz." dedi.
Ay-yıldızlı ekibin savunma hattının önemli isimlerinden Kaan Ayhan, çok kötü iki maç oynayarak Türk halkını üzdüklerini kaydetti. 25 yaşındaki oyuncu "Şansımızın çok azaldığını biliyoruz. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Sonrasını sonuçlara bakıp göreceğiz. İşimiz kolay değil ancak biz sahaya en iyi skoru almak için çıkacağız" ifadelerini kullandı. Kaan, gerçek güçlerini sahaya bir türlü yansıtamadıklarını kaydetti. Milli Takımımızın savunma oyuncusu son İsviçre maçında yine Türk halkının desteğini beklediklerini söyledi.