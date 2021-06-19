Haberler Euro 2020 Kaan Ayhan: Elimizden geleni yapacağız

: Elimizden geleni yapacağız

Ay-yıldızlı ekibin savunma hattının önemli isimlerinden , çok kötü iki maç oynayarak Türk halkını üzdüklerini kaydetti. 25 yaşındaki oyuncu "Şansımızın çok azaldığını biliyoruz. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Sonrasını sonuçlara bakıp göreceğiz." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Kaan Ayhan: Elimizden geleni yapacağız
Ay-yıldızlı ekibin savunma hattının önemli isimlerinden , çok kötü iki maç oynayarak Türk halkını üzdüklerini kaydetti. 25 yaşındaki oyuncu "Şansımızın çok azaldığını biliyoruz. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Sonrasını sonuçlara bakıp göreceğiz. İşimiz kolay değil ancak biz sahaya en iyi skoru almak için çıkacağız" ifadelerini kullandı. Kaan, gerçek güçlerini sahaya bir türlü yansıtamadıklarını kaydetti. Milli Takımımızın savunma oyuncusu son maçında yine Türk halkının desteğini beklediklerini söyledi.
SON DAKİKA