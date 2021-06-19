İrfan Can 11'e

A Milli Takım, EURO 2020'de orta sahada büyük hüsran yaşamıştı. Takım savunması aksarken hücumda ise sıkıntı çok daha büyüktü. İlk 2 maçta net pozisyona dahi girememiştik. Teknik direktör Şenol Güneş takımın en önemli silahlarından İrfan Can Kahveci'ye 2 maçta sadece 42 dakika şans tanımıştı. Bu kararıyla çok eleştirilen deneyimli çalıştırıcı İsviçre mücadelesinde başarılı oyuncuyu ilk 11'de oynatacak. Güneş, İrfan Can'ın yeteneğinden faydalanarak rakibi avlamaya çalışacak.

UMUT MERAŞ YOK

Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sol bekimiz Umut Meraş'tan kötü haber geldi. Umut'un İsviçre mücadelesinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Millilerimiz turnuvaya devam edemezse kariyerini Le Havre'da sürdüren 25 yaşındaki oyuncu için EURO 2020 sona edecek.

YA RIDVAN YA MERT

Umut Meraş'ın yokluğunda teknik direktör Şenol Güneş'in tercihi merak ediliyor. Usta hoca hücum futboluna yönelecekse Rıdvan Yılmaz'ı 11'e koyacak. Daha garanti bir oyun sergilemeyi hedeflerse Galler mücadelesinde sonradan oyuna girip sol bekte yer alan Mert Müldür görev yapacak.