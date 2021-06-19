Haberler Euro 2020 İrfan Can 11'e

11'e

ilk 2 maçta ’ı 42 dakika oynatmıştı. maçında geç de olsa bu hatasından dönüyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
İrfan Can 11'e

, 'de orta sahada büyük hüsran yaşamıştı. Takım savunması aksarken hücumda ise sıkıntı çok daha büyüktü. İlk 2 maçta net pozisyona dahi girememiştik. Teknik direktör takımın en önemli silahlarından Kahveci'ye 2 maçta sadece 42 dakika şans tanımıştı. Bu kararıyla çok eleştirilen deneyimli çalıştırıcı mücadelesinde başarılı oyuncuyu ilk 11'de oynatacak. Güneş, İrfan Can'ın yeteneğinden faydalanarak rakibi avlamaya çalışacak.

UMUT MERAŞ YOK
Türkiye'nin İsviçre ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sol bekimiz Umut Meraş'tan kötü haber geldi. Umut'un İsviçre mücadelesinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Millilerimiz turnuvaya devam edemezse kariyerini Le Havre'da sürdüren 25 yaşındaki oyuncu için EURO 2020 sona edecek.

YA RIDVAN YA MERT
Umut Meraş'ın yokluğunda teknik direktör Şenol Güneş'in tercihi merak ediliyor. Usta hoca hücum futboluna yönelecekse Rıdvan Yılmaz'ı 11'e koyacak. Daha garanti bir oyun sergilemeyi hedeflerse Galler mücadelesinde sonradan oyuna girip sol bekte yer alan Mert Müldür görev yapacak.

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