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Hamsik üzüldü!

’un yeni transferlerinden Hamsik’li Slovakya, Forsberg’in penaltı golüyle yenildi. 4 puana yükselen İsveç gruptan çıkma adına avantaj yakaladı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Hamsik üzüldü!

karşılaşmasında dün İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Vikingler, 'un yeni transferi 'in de Slovakya forması giydiği mücadelede rakibini tek golle mağlup etti: 1-0. 'nın şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilse de soyunma odasına eşitlikle gidildi. Skoru değiştiren gol ise 77'de geldi. Forsberg penaltı sayısıyla durumu 1-0 yaptı.

DÜĞÜM SON MAÇLARDA ÇÖZÜLECEK
Gol sonrası beraberlik için yüklenen Slovakya'nın atakları sonuç vermedi. Böylece İsveç ilk galibiyetini alıp puanını 4'e yükselterek üst tur için önemli bir adım attı. Hamsik'li Slovakya ise 3 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Gruptaki ilk karşılaşmalarda İsveç, ile golsüz berabere kalmış Slovaklar ise 'yı 2-1 mağlup etmişti. Grubun kaderini belirleyecek maçlar 23 Haziran'da İsveç-Polonya, Slovakya- İspanya arasında oynanacak.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hamsik, etkili olamayınca 77. dakikada yerini 'e bıraktı. Slovakların umudu da son maça kaldı.

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