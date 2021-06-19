Hamsik üzüldü!

EURO 2020 E Grubu karşılaşmasında dün İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Vikingler, Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in de Slovakya forması giydiği mücadelede rakibini tek golle mağlup etti: 1-0. Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilse de soyunma odasına eşitlikle gidildi. Skoru değiştiren gol ise 77'de geldi. Forsberg penaltı sayısıyla durumu 1-0 yaptı.

DÜĞÜM SON MAÇLARDA ÇÖZÜLECEK

Gol sonrası beraberlik için yüklenen Slovakya'nın atakları sonuç vermedi. Böylece İsveç ilk galibiyetini alıp puanını 4'e yükselterek üst tur için önemli bir adım attı. Hamsik'li Slovakya ise 3 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Gruptaki ilk karşılaşmalarda İsveç, İspanya ile golsüz berabere kalmış Slovaklar ise Polonya'yı 2-1 mağlup etmişti. Grubun kaderini belirleyecek maçlar 23 Haziran'da İsveç-Polonya, Slovakya- İspanya arasında oynanacak.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hamsik, etkili olamayınca 77. dakikada yerini Benes'e bıraktı. Slovakların umudu da son maça kaldı.