Haberler Euro 2020 A Milli Takım İsviçre maçına hazır!

maçına hazır!

, üçüncü ve son maçında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:02
A Milli Takım İsviçre maçına hazır!

, üçüncü ve son maçında yarın ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

'da teknik direktör yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın başında , Ay-Yıldızlı oyuncularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından idman, istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Milli takımda sakatlığı süren ve yarın forma giyemeyecek olan Umut Meraş idmana katılmadı.

Antrenmanı (TFF) Genel Sekreteri da takip etti.

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