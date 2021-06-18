Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Kritik maçlar bugün

Son dakika spor haberi: 'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Kritik maçlar bugün

Son dakika spor haberleri... 'mız, 'ye kötü başladı. 'nın ardından 'e de yenilen ay-yıldızlar grupta ilk iki sırada yer alma şansını yitirdi. Gruptan direkt çıkamayacak olan A Millilerin tek ihtimali kaldı. En iyi 4 grup üçüncüsünün de çıkacağı turnuvada, ay-yıldızlar bu şansı yakalamak için maçta 'yi yenmek zorunda. Peki diğer gruplarda son durum ne? İşte ayrıntılar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:20
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Kritik maçlar bugün

, 'de ilk maçında 'ya 3-0, ikinci müsabakasında ise 'e 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Buna rağmen ay-yıldızlı ekibin, gruptan çıkma ihtimali devam ediyor. Turnuvada en iyi grup üçüncüsü olan 4 takım daha bir üst tura yükselecek. , bu şansı yakalamak için öncelikle son maçta 'yi yenmek zorunda... Türkiye son maçlar öncesi grubunda 0 puanla 4. sırada yer alırken, İsviçre'nin 1, İtalya'nın 6, Galler'in ise 4 puanı bulunuyor. Millilerin bir başka dezavantajı da -5 averaja sahip olması.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENİYOR?

En iyi üçüncü takım belirlenirken, 6 grupta yer alan üçüncü sıradaki ekiplerin verileri masaya yatırılacak. Bu ülke takımları arasında öncelikle en fazla puan toplayan, daha sonra en fazla averajı olan, en fazla gol atan ekipler doğrudan son 16'ya kalacak. Yani, puan farkının olduğu durumlarda puan; averaj söz konusu olduğunda averaj; gol söz konusu olduğunda atılan gol belirleyici olacak. Şu anki duruma göre şansımızın en yakın olduğu iki grup mevcut; D ve F Grubu...

D VE F GRUBU'NDA DURUM NASIL?

D Grubu'nda ikinci maçlar öncesi ve 'nın henüz puanı yok. Hırvatistan bu akşam ile İskoçya da ile karşı karşıya gelecek. Hem İskoçya hem de Hırvatistan'ın puan kaybında son maçlar öncesi ümidimiz artacak. F Grubu'nda da yine aynı şekilde ve 'ın henüz puanı bulunmuyor. Almanya ikinci maçını 'le, Macaristan ise 'yla oynayacak. Bu iki ekibin de puan kaybetmesi durumunda son maçlar öncesi gruplardaki en iyi üçüncüler arasına girerek çıkma ihtimalimiz artacak.

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