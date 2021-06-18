Son dakika spor haberi: EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Kritik maçlar bugün

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci müsabakasında ise Galler'e 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Buna rağmen ay-yıldızlı ekibin, gruptan çıkma ihtimali devam ediyor. Turnuvada en iyi grup üçüncüsü olan 4 takım daha bir üst tura yükselecek. A Milli Takım, bu şansı yakalamak için öncelikle son maçta İsviçre'yi yenmek zorunda... Türkiye son maçlar öncesi grubunda 0 puanla 4. sırada yer alırken, İsviçre'nin 1, İtalya'nın 6, Galler'in ise 4 puanı bulunuyor. Millilerin bir başka dezavantajı da -5 averaja sahip olması.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENİYOR?

En iyi üçüncü takım belirlenirken, 6 grupta yer alan üçüncü sıradaki ekiplerin verileri masaya yatırılacak. Bu ülke takımları arasında öncelikle en fazla puan toplayan, daha sonra en fazla averajı olan, en fazla gol atan ekipler doğrudan son 16'ya kalacak. Yani, puan farkının olduğu durumlarda puan; averaj söz konusu olduğunda averaj; gol söz konusu olduğunda atılan gol belirleyici olacak. Şu anki duruma göre şansımızın en yakın olduğu iki grup mevcut; D ve F Grubu...

D VE F GRUBU'NDA DURUM NASIL?

D Grubu'nda ikinci maçlar öncesi Hırvatistan ve İskoçya'nın henüz puanı yok. Hırvatistan bu akşam Çekya ile İskoçya da İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hem İskoçya hem de Hırvatistan'ın puan kaybında son maçlar öncesi ümidimiz artacak. F Grubu'nda da yine aynı şekilde Almanya ve Macaristan'ın henüz puanı bulunmuyor. Almanya ikinci maçını Portekiz'le, Macaristan ise Fransa'yla oynayacak. Bu iki ekibin de puan kaybetmesi durumunda son maçlar öncesi gruplardaki en iyi üçüncüler arasına girerek çıkma ihtimalimiz artacak.