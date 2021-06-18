Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'de ilginç an! Yarmolenko'dan Ronaldo'ya gönderme geldi

Son dakika spor haberi: 'de ilginç an! Yarmolenko'dan 'ya gönderme geldi

C Grubu ikinci maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Ukrayna'da Yarmolenko 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. 31 yaşındaki futbolcu, maç sonu basın toplantısında Cristiano 'ya göndermede bulundu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 10:16
Son dakika spor haberi: EURO 2020'de ilginç an! Yarmolenko'dan Ronaldo'ya gönderme geldi

'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nda 'nın 'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın sonrasında ilginç anlar yaşandı. 1 gol ve 1 asistle mücadeleye damga vuran Yarmolenko, maçın ardından basın toplantısında Cristiano 'nun gazlı içecek şişelerini masadan kaldırmasına esprili bir göndermede bulundu.

Basın toplantısında gazlı ve alkollü içecek şişelerini önüne koyan Yarmolenko, "Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini kaldırdığını gördüm. Gazlı içeceği şöyle koyayım, alkollü içecek de buraya gelsin. Beyler hemen benimle iletişime geçin" dedi. Renkli anlara sahne olan bu konuşma sosyal medyada da en çok konuşulanların arasına girdi.

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