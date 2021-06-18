Son dakika spor haberi: EURO 2020'de ilginç an! Yarmolenko'dan Ronaldo'ya gönderme geldi

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Ukrayna'nın Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın sonrasında ilginç anlar yaşandı. 1 gol ve 1 asistle mücadeleye damga vuran Yarmolenko, maçın ardından basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini masadan kaldırmasına esprili bir göndermede bulundu.

Basın toplantısında gazlı ve alkollü içecek şişelerini önüne koyan Yarmolenko, "Ronaldo'nun gazlı içecek şişelerini kaldırdığını gördüm. Gazlı içeceği şöyle koyayım, alkollü içecek de buraya gelsin. Beyler hemen benimle iletişime geçin" dedi. Renkli anlara sahne olan bu konuşma sosyal medyada da en çok konuşulanların arasına girdi.