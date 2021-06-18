Haberler Euro 2020 Locatelli de akıma uydu

Locatelli de akıma uydu

'ye maçların yanı sıra futbolcuların basın toplantılarındaki hareketleri damga vuruyor. Portekizli süper yıldız , ilk oynanan maçı öncesinde sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle kola şişelerini kaldırıp, "Su için" demişti. Ronaldo'dan sonra 'nın Müslüman yıldızı , önüne koyulan bira şişesini kaldırıp yere koymuştu. İtalyan futbolcu Locatelli de akıma uyarak önünde şişelerini kaldırarak masasına su şişesi koydu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Locatelli de akıma uydu
'ye maçların yanı sıra futbolcuların basın toplantılarındaki hareketleri damga vuruyor. Portekizli süper yıldız , ilk oynanan maçı öncesinde sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle kola şişelerini kaldırıp, "Su için" demişti. Ronaldo'dan sonra 'nın Müslüman yıldızı , önüne koyulan bira şişesini kaldırıp yere koymuştu. İtalyan futbolcu Locatelli de akıma uyarak önünde şişelerini kaldırarak masasına su şişesi koydu.
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