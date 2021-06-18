Haberler Euro 2020 Hırvatistan - Çekya: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

- : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

'nda ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Çekya 37'de 'in penaltı golüyle öne geçerken, Hırvatların beraberlik sayısı 47'de 'ten geldi. Bu sonuçla Hırvatistan ilk puanını alırken, Çekya puanını 4'e çıkardı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 20:54 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 21:00
Hırvatistan - Çekya: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020
2'nci maçında ile , İskoçya'da bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Çekya, 37'nci dakikada Schick'in penaltıdan attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Hırvatistan bu gole 47'nci dakikada Perisic'in ayağından bulduğu golle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Çekya puanını 4'e yükseltirken, Hırvatistan da EURO 2020'deki ilk puanını aldı.

GRUPTAKİ SON MAÇLAR

2 maçta aldığı 4 puanla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Çekya, D Grubu'ndaki son maçta İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise İskoçya ile mücadele edecek.
SON DAKİKA