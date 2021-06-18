Hırvatistan - Çekya: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Çekya 37'de Patrik Schick'in penaltı golüyle öne geçerken, Hırvatların beraberlik sayısı 47'de Ivan Perisic'ten geldi. Bu sonuçla Hırvatistan ilk puanını alırken, Çekya puanını 4'e çıkardı.
Euro 2020 HaberleriGiriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 20:54Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 21:00
EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile Çekya, İskoçya'da bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Çekya, 37'nci dakikada Schick'in penaltıdan attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Hırvatistan bu gole 47'nci dakikada Perisic'in ayağından bulduğu golle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Çekya puanını 4'e yükseltirken, Hırvatistan da EURO 2020'deki ilk puanını aldı.
GRUPTAKİ SON MAÇLAR
2 maçta aldığı 4 puanla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Çekya, D Grubu'ndaki son maçta İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise İskoçya ile mücadele edecek.