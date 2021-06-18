Hayaller yarım kaldı

Galler yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim olan teknik direktör Şenol Güneş, öğrencilerine sahip çıktı. Önceki günkü basın toplantısında olduğu gibi sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyen Güneş, "Çok güzel hayaller kuruyorduk ama olmadı. Çok pas hataları yaptığımız iki maç oynadık. Daha iyi bir oyunla ve sonuçlarla bu gruptan çıkmamız gerekiyordu. İki maçta ne puan alabildik, ne gol atabildik. Sonucun sorumlusu tabii ki benim. Oyuncuları sorumlu olarak görmek mümkün değil" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

ELEŞTİRİLER TABİİ Kİ OLACAK

"Gruptan çıkma şansımız mucizelere kalmış gibi görünse de İsviçre karşısında kazanmak için sahaya çıkacağız. İki maçta da kendi oyunumuzu oynayamadık. İsviçre maçında farklı bir kadroyla sahaya çıkma düşüncemiz var. Bu büyük turnuvada her oyuncunun o heyecanı sahada yaşamasını da istiyoruz. Hedeflediğimizin gerisinde kaldık. Veda edeceksek de Türkiye'ye yakışır, mücadeleci ve güzel bir oyun sergilemeliyiz. Eleştiriler tabii ki olacaktır. Herkes üstüne düşeni yerine getirmeli."

KADRO DEĞİŞİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş, Galler maçındaki kötü performansın ardından İsviçre karşısında kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor. İlk iki maçta sağ bekte aksayan Zeki Çelik'i yedeğe çekmeyi planlayan usta hoca, bu bölgede Mert Müldür'ü görevlendirmeyi düşünüyor. Tecrübeli hoca, Galler karşısında sakatlanıp oyundan çıkan Umut Meraş'ın yerine de savunmanın solunda hazırlık maçlarında denediği genç oyuncu Rıdvan'a şans verecek. Güneş, savunmanın göbeğinde Çağlar-Merih ikilisini oynatacak. Ön liberoda Kaan Ayhan ya da Taylan'dan birini değerlendirecek olan Güneş, orta sahada Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Yusuf Yazıcı'yı oynatacak. Kanatlarda Cengiz ve İrfan Can görev yapacak. Forvette yine Burak Yılmaz oynayacak.

MUCİZE GEREK

İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takımımız, grubu ilk 2 sırada bitirme şansını yitirdi. Milli Takımımızın gruptan çıkmak için tek şansı 'en iyi üçüncüler' kotası alabilmek. İsviçre'ye karşı galibiyet için çıkacak olan Ay-Yıldızlılarımızın averajı -5... Turnuvada 1 ve 2. takımların yanı sıra grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek. Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu. Milli Takımımız, pazar günü İsviçre'ye karşı galibiyet alıp 'en iyi üçüncülük' kotası için diğer grup maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER KOTASI NASIL BELİRLENİYOR?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek. Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.