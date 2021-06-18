Haberler Euro 2020 EURO 2020 haberi: İsveç Slovakya | CANLI

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'de heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. E Grubu'nda ilk maçlar sonunda 1 puanı bulunan , 3 puanlı ile karşı karşıya geliyor. TRT 1'den canlı yayınlanan mücadele 'na oynanıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 15:55
EURO 2020 haberi: İsveç Slovakya | CANLI

'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. 'nda ile 0-0 berabere kalan , ilk maçta 'yı mağlup eden ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Alman hakem yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇINDA İLK 11'LER
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, , , Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, , , Mak, Duda

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İsveç ile Slovakya'nın karşılaştığı maç 16.00'da başladı. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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