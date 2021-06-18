EURO 2020 haberi: İsveç Slovakya | CANLI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, ilk maçta Polonya'yı mağlup eden Slovakya ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇINDA İLK 11'LER

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İsveç ile Slovakya'nın karşılaştığı maç 16.00'da başladı. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.