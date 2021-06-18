Fransa'da Lille ile geçirdiği müthiş sezonun ardından A Milli Takım'ın da EURO 2020'deki kozlarından biri olan Burak Yılmaz, önceki gece hayli öfkeliydi. Galler'e maçının ardından hem öz eleştiride bulunan hem de takım arkadaşlarına sitem eden golcü, soyunma odasında şu sözleri sarfetti: "Güveni boşa çıkardık. Bize yakışmadı Şu maçta alacağımız beraberlik bile bizi gruptan çıkaracakken, kaybettik."

ÖZÜR BORCUMUZ VAR

Beklentilerin çok altında kaldık. Ne İtalya ne de Galler karşılaşmalarında kazanma hırsı ve mücadelesi vardı. Yaptığımız hatalardan bir türlü gerekli dersleri çıkaramadık. Kendimi de bu eleştirilerin içine sokuyorum. Artık yapacağımız tek şey var. O da İsviçre karşısında kendi oyunumuzu oynayıp, kazanmak. Bize her zaman büyük destek veren ve hep arkamızda duran halkımıza çok büyük bir özür borcumuz var.