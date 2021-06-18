Haberler Euro 2020 Bize yakışmadı

Bize yakışmadı

'da ile geçirdiği müthiş sezonun ardından 'ın da EURO 2020'deki kozlarından biri olan , önceki gece hayli öfkeliydi. 'e maçının ardından hem öz eleştiride bulunan hem de takım arkadaşlarına sitem eden golcü, soyunma odasında, "Güveni boşa çıkardık. Bize yakışmadı Şu maçta alacağımız beraberlik bile bizi gruptan çıkaracakken, kaybettik." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Bize yakışmadı

'da ile geçirdiği müthiş sezonun ardından 'ın da EURO 2020'deki kozlarından biri olan , önceki gece hayli öfkeliydi. 'e maçının ardından hem öz eleştiride bulunan hem de takım arkadaşlarına sitem eden golcü, soyunma odasında şu sözleri sarfetti: "Güveni boşa çıkardık. Bize yakışmadı Şu maçta alacağımız beraberlik bile bizi gruptan çıkaracakken, kaybettik."

ÖZÜR BORCUMUZ VAR
Beklentilerin çok altında kaldık. Ne ne de Galler karşılaşmalarında kazanma hırsı ve mücadelesi vardı. Yaptığımız hatalardan bir türlü gerekli dersleri çıkaramadık. Kendimi de bu eleştirilerin içine sokuyorum. Artık yapacağımız tek şey var. O da karşısında kendi oyunumuzu oynayıp, kazanmak. Bize her zaman büyük destek veren ve hep arkamızda duran halkımıza çok büyük bir özür borcumuz var.

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