Umut Meraş: Özür diliyoruz

A Milli Takımın sol beki Umut Meraş, Galler mağlubiyetinin ardından, "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok." diye konuştu.
A Milli Takımın sol beki Umut Meraş şunları söyledi: "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur.