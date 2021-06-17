Haberler Euro 2020 Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı CANLI

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EURO 2020 C Grubu'nda, ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen Ukrayna, mücadeleden şanssız bir şekilde mağlubiyetle ayrılmıştı. Yarmolenko gibi güçlü bir silaha sahip olan Ukrayna, Kuzey Makedonya karşısından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Diğer yandan tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya da oynadığı ilk maçtan puan alamamışt. Futbolseverlerin merakla beklediği Ukrayna - Kuzey Makedonya müsabakasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:59
Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı CANLI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci karşılaşmalara geçildi. Günün ilk maçı da C Grubu takımlarından ile arasında oynanıyor. Ukrayna ilk maçında Hollanda karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede Avusturya'ya 3-1 yenilmişti. Grupta puansız iki ekip karşı karşıya geliyor.

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna ile Kuzey Makedonya'nın karşı karşıya geldiği maç TSİ 16.00'da başladı ve zorlu mücadelede TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI 11'İ

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Eljif Elmas, Pandev

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