Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye- maçını yorumladı |

Son dakika spor haberleri... 'ye mağlubiyeti ile başlayan , karşısında da kötü gidişe dur diyemedi ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Spor yazarları da turnuvada gruptan çıkma şansını zora sokan ay-yıldızlı ekibin performansını değerlendirdi. İşte o yazılar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 08:01
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

ERMAN TOROĞLU - EDEBİYATLA OLMAZ

Haydi ilk maç 'ydı. Şenol Güneş, buna ne diyeceksin. 21 takımlı oynanan ligi, 1 hafta evvel bitirdin rakiplerine göre. Maşallah ne kadar iyi hazırlamışsın Milli Takım'ımızı. Dün adamlar istedikleri gibi oynadılar. Yine bir şey yapamadık. Acizdik, ezildik, büzüldük, yenildik. Dünkü maç berabere bitseydi, namına yazık olurdu. Edebiyatla futbol oynanmıyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

'in eti-budu belli… Her iki kanada iyi top kullanan oyuncular koyarsın; en azından Burak'ın arkasında Hakan'la birlikte sağlam üçlü olur, top yapılır, rakip ceza sahası önünde etkili oyunlar üretilir… Şenol Güneş iyidir, hoştur ancak kafası karıştığı zaman bir adeta önyargılarına esir oluyor. Güneş güpegündüz batıyor deyim yerindeyse!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Koşarak oynanıyor, yardımlaşarak oynanıyor, tekmeye kafa sokarak oynanıyor, yürekle oynanıyor. Bizim sahadaki futbolcular milli takım futbolcuları gibi değillerdi. Lejyonerler gibilerdi. Eski bir deyimdir hani; parayla asker tutarsınız mücadele ettirirsiniz. Hiçbir şey oynamadık iki maçta da. "Türk Milli Takımı bu mu!" dedik.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Adamlarla kavga etmeye kalktık, onu bile beceremedik, oyunun sonlarına doğru. 15 kişi birden kavgaya girmeye kalktılar. Biz onu bile yapamadık. Bu Milli Takım için önce federasyona bakarım, sonra da teknik direktöre. Ama benim için sürpriz olmadı. Türkiye'deki futbol kalitesinden böyle Milli Takım çıkardı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Zaten Türkiye liginde oynayan futbolcularımız azdı ilk 11'de sahaya sürdüğümüz iki maçta da. Doldurdular 'bizim çocuklar sizin çocuklar' diye. Benim bildiğim çocuklarım; tekmeye kafa sokardı. Maç bitince yürüyecek halleri kalmazdı. Onun için bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız olsun. Hep beraber federasyonla, teknik direktörle mutlu yeni sezonlara.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

TURGAY DEMİR - GÜNEŞ BATTI

'in sistemi yok, iki ezberi var… Birincisi, arka direğe şandel ortalar göndermek, ikincisi, savunma arkasına atılan toplara gerideki oyuncuların koşması… Bu kadar basit. Böyle bir rakibe karşı hiç tedbir almamışız, ne arka direk ortalarına vurabildik ne de araya koşu yapanları durdurabildik… Kadroda yine Ozan ve Okay var, sanki karşısında çok iyi şeyler yaptılar da… Kenan Karaman ona keza! Bu çocukta bizim göremediğimiz ne var Şenol Güneş bir söylese de öğrensek…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Elimizde Orkun, Dorukhan, Taylan, Abdülkadir, Halil, Yusuf, Kerem başta bir çok vasıflı seçenek varken böyle üç pas yapamayan kadrolar oluşturmak ayrı bir beceri ister. Muhtemelen kadro tahtaya yazıldığı anda özellikle Hakan Çalhanoğlu, "Eyvah yandık" diyordur… Etrafı o kadar yanlış isimlerle donatılıyor ki, Hakan değil Messi olsa sıradanlaşır.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Dün yine ilk 45 dakika çöpe gitti. Kenan Karaman'a tam 75 dakika sabretmek nasıl bir şeydir!? Önde etkisiz kalıyorsun ilk yapacağın iş Halil Dervişoğlu'nu 46'da sahaya atmak ama nerde! Kusura bakma da ne yaptın sen Şenol hoca, yıktın perdeyi eyledin viran…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

REHA KAPSAL - TAVIR VE DURUŞ!

İsviçre maçı öncesi 'e karşı alacağımız galibiyetle yüzde 80, 90 gruptan çıkmamız garanti olacaktı. Maçın başlangıcı karşılaşmasına benzer gibi yine kötü oldu. Savunmada Merih'in yerine Kaan ve Çağlar ikilisi, ön alana baskı götürdüğümüzde alan bırakmak yerine geriye kaçarak mesafelerin uzamasına neden oldu. Bir de buna topa sahip olurken Okay'ın gereksiz iki stoper arasına girmesi, önde top almaması, Ozan'ın da oyun hareketsizliğiyle orta saha bağlantısı kesilmiş oldu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

8 numara pozisyonunda oynayan ve ilk golü atan Ramsey'in topsuz savunma arkasına yaptığı koşular derslikti. Bizim orta sahadaki oyuncularımızın Burak'ın ve savunmasının arkasına topsuz koşu denememesi Milli Takım oyuncularının topsuz oyun bilgisizliği gibi hareketsizliğini de gözler önüne serdi. Cengiz maç ritmini bulamadı, hücumda çok çabuk oyundan düştü. Sol çizgide oynayan Kenan'ın dar alan becerisi yok ve geniş alanda atletik oyuncu değil. Burak'ın Hakan ile oynayacağı ikili oyunlar da yeterli olmadı. İki tane 6 numara profilinde oyuncu seçeceksek Yusuf gibi top tekniği olan aynı zamanda sezonun son bölümünde iyi performans sergileyen hızlı, driplingle adam eksikletecebilecek Kerem'in de oyunun bazı bölümlerinde düşünülmesi gerekirdi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

maçı gibi baskıyı takım halinde yapamadık, geriye gereksiz paslar atıldı. Kurgu yanlışlıklarımız, bununla beraber saha içine ortak akılla hareket edemeyişimiz temel eksikler gibi görünse de İtalya maçındaki kötü oyun ve mağlubiyetten sonra şahsen oyunculardan bir reaksiyon koymalarını bekliyordum, bunu da koyamadılar. 'Turnuva bitse de gitsek' havasında bir anlayışları vardı. Saha içinde bazen istediğin oyunu oynayamayabilirsin ama bu durum ortaya koyacağın hırsı ve arzuyu etkilememeli.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

İki maçtır taktiksel çok eksik olabilir, oyuncu performansları iyi olmayabilir ama bu kadar coşkusuz, bu kadar kabullenir bir tavır göstermek bu oynadığımız iki maçtaki herkesi üzen en temel ve önemli unsurdu. Daha önce nasıl Milli Takım oyuncularını aldıkları sonuçlarla alkışladıysak; bu şampiyonada da tavrı ve duruşuyla bizleri çok yaraladılar.

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