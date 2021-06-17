Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Adamlarla kavga etmeye kalktık, onu bile beceremedik, oyunun sonlarına doğru. 15 kişi birden kavgaya girmeye kalktılar. Biz onu bile yapamadık. Bu Milli Takım için önce federasyona bakarım, sonra da teknik direktöre. Ama benim için sürpriz olmadı. Türkiye'deki futbol kalitesinden böyle Milli Takım çıkardı.

Zaten Türkiye liginde oynayan futbolcularımız azdı ilk 11'de sahaya sürdüğümüz iki maçta da. Doldurdular 'bizim çocuklar sizin çocuklar' diye. Benim bildiğim çocuklarım; tekmeye kafa sokardı. Maç bitince yürüyecek halleri kalmazdı. Onun için bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız olsun. Hep beraber federasyonla, teknik direktörle mutlu yeni sezonlara.