Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Galler maçını yorumladı | EURO 2020

Elimizde Orkun, Dorukhan, Taylan, Abdülkadir, Halil, Yusuf, Kerem başta bir çok vasıflı seçenek varken böyle üç pas yapamayan kadrolar oluşturmak ayrı bir beceri ister. Muhtemelen kadro tahtaya yazıldığı anda özellikle Hakan Çalhanoğlu, "Eyvah yandık" diyordur… Etrafı o kadar yanlış isimlerle donatılıyor ki, Hakan değil Messi olsa sıradanlaşır.
Dün yine ilk 45 dakika çöpe gitti. Kenan Karaman'a tam 75 dakika sabretmek nasıl bir şeydir!? Önde etkisiz kalıyorsun ilk yapacağın iş Halil Dervişoğlu'nu 46'da sahaya atmak ama nerde! Kusura bakma da ne yaptın sen Şenol hoca, yıktın perdeyi eyledin viran…
REHA KAPSAL - TAVIR VE DURUŞ!
İsviçre maçı öncesi Galler'e karşı alacağımız galibiyetle yüzde 80, 90 gruptan çıkmamız garanti olacaktı. Maçın başlangıcı İtalya karşılaşmasına benzer gibi yine kötü oldu. Savunmada Merih'in yerine Kaan ve Çağlar ikilisi, ön alana baskı götürdüğümüzde alan bırakmak yerine geriye kaçarak mesafelerin uzamasına neden oldu. Bir de buna topa sahip olurken Okay'ın gereksiz iki stoper arasına girmesi, önde top almaması, Ozan'ın da oyun hareketsizliğiyle orta saha bağlantısı kesilmiş oldu.