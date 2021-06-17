Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın yönettiği Macaristan-Portekiz maçından kazandığı gelir belli oldu

Son dakika spor haberi: 'ın yönettiği - maçından kazandığı gelir belli oldu

Son dakika spor haberleri... 'de görev alan Türk hakem , 'in 'ı 3-0 yendiği maçı yönetmişti. Çakır'ın bu karşılaşmadan tam 10 bin euro (103 bin TL) gelilr elde ettiği ifade ediliyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 08:40
Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın yönettiği Macaristan-Portekiz maçından kazandığı gelir belli oldu

'de önceki akşam oynanan - karşılaşmasında görevli olan Türk hakem , tek maçla 10 bin Euro (103 bin TL) gelir elde etti. Sabah'ın haberine göre Turnuva boyunca yöneteceği her maç için bu parayı alacak olan Çakır'ın geçen sezon ligden 400 bin TL'ye yakın gelir elde ettiği, kupalarından da 400 bin TL'nin üzerinde kazandığı belirtiliyor.

ve ile ve 'nda da görev alan Çakır'ın yardımcılıklarını ve yapmıştı. Karşılaşma 'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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