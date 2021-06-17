Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın yönettiği Macaristan-Portekiz maçından kazandığı gelir belli oldu

EURO 2020'de önceki akşam oynanan Macaristan-Portekiz karşılaşmasında görevli olan Türk hakem Cüneyt Çakır, tek maçla 10 bin Euro (103 bin TL) gelir elde etti. Sabah'ın haberine göre Turnuva boyunca yöneteceği her maç için bu parayı alacak olan Çakır'ın geçen sezon ligden 400 bin TL'ye yakın gelir elde ettiği, Avrupa kupalarından da 400 bin TL'nin üzerinde kazandığı belirtiliyor.

EURO 2012 ve 2016 ile 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda da görev alan Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapmıştı. Karşılaşma Portekiz Milli Takımı'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.