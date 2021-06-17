Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan savunmaya sert sözler! "Skandal"

Son dakika spor haberi: 'dan savunmaya sert sözler! "Skandal"

Son dakika spor haberi... ikinci maçında 'e 2-0 ile mağlup olan ve gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan 'ımızda savunma hattında yaşanan aksaklıklar göze çarptı. yazarı bugünkü köşesinde 'ımızın savunmasını sert bir dille eleştirdi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan savunmaya sert sözler! "Skandal"

İşte 'ın o yazısı...

Ülkece rezil olduk. İkinci maç bitti, Golümüz yok, puanımız yok hatta biraz abartırsak yakaladığımız net gol pozisyonu bile çok az. Kim ne derse desin, çok sevmemize rağmen bu başarısızlığın, daha doğrusu ortaya konan kötü futbolun baş sorumlusu Şenol hocadır. Çok tuhaf goller yiyoruz. Defansımızın arkasına atılan uzun toplarda ön liberoların desteği olmadığı için kaçan adamlar kalecimizle karşı karşıya kalıyorlar. İlk yarıya bakıyoruz, adamı kaçırdık, ofsayt taktiği desen onu yapmıyoruz, geriden koşan adamları takip etmesi gereken özellikle , ama o da sahada yok. önce kaçırdı, sonra da birbirine benzer pozisyonlardan birinde ile golü buldu. Yavaş çekime bakıyoruz, arkadan elini kolunu sallaya sallaya geliyor, takip eden hiçbir oyuncumuz yok. Kaleci ile karşı karşıya ve golü yapıyor. Böyle goller yememeliyiz. Ama takım savunması skandal. Hadi dedik çok iyi bir takım ama Galler'in bizden ne fazlası var? Bir-iki oyuncu dışında hepsi sıradan oyuncular. 2. yarı Galler penaltı kaçırdı, o penaltı gol olsa belki de maç farka gidecekti fakat duygusal milletiz ya hemen başladık toteme, 'Galler penaltıyı kaçırdı, maç buradan döner'. Ama dönmedi! 'ın üstten auta vurduğu pozisyon dışında da anlamlı bir pozisyonumuz yok. Bireysel olarak iyi bir takımız ama sanki toplama takım gibi bir arada oynayamayan, ne hücumda üretebilen ne kompakt oynayabilen kötü bir takıma dönüşüvermişiz. Görünen o ki eve dönüyoruz. 'yi yeneceğiz de en iyi üçüncü olacağız da... Bu sürprizleri geçmiş yıllardaki turnuvalarda yaptık ama şimdi çok zor.

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