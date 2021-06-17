Haberler Euro 2020 Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rangers'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

Son dakika transfer haberi: 'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir yandan kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırırken bir yandan da mevcut oyuncular için gelen teklifleri değerlendiriyor. 'nın devre arasında kadrosuna kattığı Osayi Samuel için ise ısrar sürüyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 18:10
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rangers'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park 'dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rangers'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

İskoçya basınında yer alan haberlerde Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rangers'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

Haberde sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel'i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığını, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rangers'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

HAGI'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Ayrıca, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın efsanesi Georghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin takımdan ayrılabileceği bu nedenle Osayi Samuel için ısararın sürdüğü yazıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rangers'ın Osayi Samuel ısrarı sürüyor

Osayi-Samuel, formasıyla Süper Lig'de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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