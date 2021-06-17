Haberler Euro 2020 Macaristanlı Attila Szalai Fransa maçı öncesi konuştu: Fransa maçına hazırız

Macaristanlı maçı öncesi konuştu: Fransa maçına hazırız

'nin Macaristanlı yıldızı , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Szalai, "Takımımız kaliteye ve güce sahip. Bunu daha önce gösterdik. Fransa maçında da göstermek istiyoruz." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:44
Macaristanlı Attila Szalai Fransa maçı öncesi konuştu: Fransa maçına hazırız

'nin ev sahiplerinden biri olan , 3-0'lık yenilgisi sonrası maçında iyi bir sonuç umuyor.

Macaristan savunmasının en önemli oyuncusu olan Fenerbahçeli , "Portekiz maçını arkada bıraktık ve Fransa maçına motiveyiz. Fransa'ya karşı iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Kendimizi mental ve fiziksel olarak yeniliyoruz. Takımımız kaliteye ve güce sahip. Bunu daha önce gösterdik. Fransa maçında da göstermek istiyoruz." dedi.

Genç oyuncu, "Yanımızda dünyanın en iyi taraftarlarından biri var. Bizi her dakika cesaretlendirdikleri için tüm Macarlara çok teşekkür ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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