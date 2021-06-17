Haberler Euro 2020 Hollanda çok farklı

çok farklı

Portakallar belki geçmişteki kadar güçlü kadroya sahip değiller ama yine turnuvanın en keyifli takımlarından biri. Seyircileri de çok renkli.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Hollanda çok farklı
'de geçtiğimiz turnuvalardaki kadar 'ağır favori' gösterilmiyor ancak yine de kupanın en keyif veren takımlarından biri. 'in 3'lü savunmada ısrar etmesi Hollandalıları fazla memnun etmese de Portakallar, kalede , savunmada , ortada ve hücumda Depay ile takımın iskeletini kurdular. Rakip kaleye gitmekte, gol bulmakta sorun yaşamıyorlar ancak kalelerini savunmada birtakım problemleri var. Bunları aşarlarsa yeniden alıştıkları üst seviyeye yükselebilirler.

KOLAY GRUBUN DEVİ

Hollanda'nın EURO 2020'deki en büyük şansı çok iyi bir kura çekmesi oldu. Turuncu formasıyla her devrin 'sempatik' bulunan takımı kendilerinden çok daha zayıf , ve ile eşleşti. Grubu 3-2'lik Ukrayna galibiyetiyle açan Portakallar bugün efsane 'un adının verildiği statta Avusturya'yı ağırlayacak. Hedefleri hanelerine bir 3 puan daha yazdırarak üst turu garantilemek olacak.

4-3-3 OYNAT HOCA

Hollanda denince akla 4-3-3 gelir. Ancak Frank ısrarla 3'lü sistem oynatıyor. Bu da Hollandalı seyircilerin hiç hoşuna gitmiyor. Öyle ki taraftarlar Hollanda'nın antrenman tesislerinin üzerinde uçağa asılı "Sadece 4-3-3 oynat" pankartı uçurmuşlardı. De Boer bu mesaja "Üçlü oynatmaya devam" yanıtı vererek sistemini bozmayacağını söyledi.

EN PAHALISI DE LİGT

'nın en pahalı oyuncusu . Kariyerini 'ta sürdüren 21 yaşındaki stoperin bonservis bedeli 75 milyon euro. Şimdiden 'nın en değerli 5 savunma oyuncusu arasında sayılıyor.

WIJNALDUM PARLIYOR

Portakallar elemelerde 2. olarak EURO 2020'ye katıldılar. Wijnaldum elemelerde 8 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu, EURO 2020'deki ilk Ukrayna karşılaşmasında da fileleri sarstı.

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