Hollanda çok farklı

KOLAY GRUBUN DEVİ
Hollanda'nın EURO 2020'deki en büyük şansı çok iyi bir kura çekmesi oldu. Turuncu formasıyla her devrin 'sempatik' bulunan takımı kendilerinden çok daha zayıf Ukrayna, Avusturya ve Makedonya ile eşleşti. Grubu 3-2'lik Ukrayna galibiyetiyle açan Portakallar bugün efsane Johan Cruyff'un adının verildiği statta Avusturya'yı ağırlayacak. Hedefleri hanelerine bir 3 puan daha yazdırarak üst turu garantilemek olacak.
4-3-3 OYNAT HOCA
Hollanda denince akla 4-3-3 gelir. Ancak Frank de Boer ısrarla 3'lü sistem oynatıyor. Bu da Hollandalı seyircilerin hiç hoşuna gitmiyor. Öyle ki taraftarlar Hollanda'nın antrenman tesislerinin üzerinde uçağa asılı "Sadece 4-3-3 oynat" pankartı uçurmuşlardı. De Boer bu mesaja "Üçlü oynatmaya devam" yanıtı vererek sistemini bozmayacağını söyledi.
EN PAHALISI DE LİGT
Hollanda Milli Takımı'nın en pahalı oyuncusu Matthijs De Ligit. Kariyerini Juventus'ta sürdüren 21 yaşındaki stoperin bonservis bedeli 75 milyon euro. Şimdiden Avrupa'nın en değerli 5 savunma oyuncusu arasında sayılıyor.
WIJNALDUM PARLIYOR
Portakallar elemelerde 2. olarak EURO 2020'ye katıldılar. Wijnaldum elemelerde 8 gol atmıştı. Tecrübeli futbolcu, EURO 2020'deki ilk Ukrayna karşılaşmasında da fileleri sarstı.