Haberler Euro 2020 Forvetler karavana

Forvetler karavana

Lille’in şampiyonluğunda büyük rol oynayan , çok çalıştı ama başarılı olamadı. Kenan ile Halil sınıfta kaldı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Forvetler karavana

, rakip kalede bir türlü golle buluşamadı. İtalya maçını 3 şut çekip 1 isabet yakalayamayan Bizim Çocuklar, Galler karşısında ise 11 şutta sadece 3 isabet yakalasa da golle buluşamadı. Fransa'da Lille'in şampiyon olmasında büyük rol oynayan en büyük gol silahımız sessizliğini bozamadı. Kral, rakip kalede çok çalışsa da fileleri sarsamadı. 9'da kaleyi yoklayan Burak, topu dışarıya yolladı.

HAREKETSİZ KALDIK

54'te altıpas içinde topu önünde bulan Burak, çok net fırsatı dışarı yolladı. Bu pozisyon milli takımımızın gole yaklaştığı en önemli anlardan biriydi. Burak Yılmaz dışında gol silahlarımızdan , , ve de çabalayan ancak etkili olamayan isimlerdendi. İki maçtır oyuna sonradan giren genç santrfor da varlık gösteremedi.

SİNİRLER GERİLDİ

Son dakikalarda saha karıştı. Uzatma anlarında bir pozisyonda Gallerli savunmacı kendini ceza sahası içinde yere bıraktı. Gerginlik birkaç dakika sürdü. Burak, , ve sarı kart gördü.

SON DAKİKA