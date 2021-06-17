Forvetler karavana

A Milli Takımımız, rakip kalede bir türlü golle buluşamadı. İtalya maçını 3 şut çekip 1 isabet yakalayamayan Bizim Çocuklar, Galler karşısında ise 11 şutta sadece 3 isabet yakalasa da golle buluşamadı. Fransa'da Lille'in şampiyon olmasında büyük rol oynayan en büyük gol silahımız Burak Yılmaz sessizliğini bozamadı. Kral, rakip kalede çok çalışsa da fileleri sarsamadı. 9'da kaleyi yoklayan Burak, topu dışarıya yolladı.

HAREKETSİZ KALDIK

54'te altıpas içinde topu önünde bulan Burak, çok net fırsatı dışarı yolladı. Bu pozisyon milli takımımızın gole yaklaştığı en önemli anlardan biriydi. Burak Yılmaz dışında gol silahlarımızdan Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder de çabalayan ancak etkili olamayan isimlerdendi. İki maçtır oyuna sonradan giren genç santrfor Halil Dervişoğlu da varlık gösteremedi.

SİNİRLER GERİLDİ

Son dakikalarda saha karıştı. Uzatma anlarında bir pozisyonda Gallerli savunmacı kendini ceza sahası içinde yere bıraktı. Gerginlik birkaç dakika sürdü. Burak, Hakan, Mepham ve Davies sarı kart gördü.