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'de maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başlarken, B Grubu'nun iki güçlü ekibi ve kozlarını paylaşacak. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. maçında 'ndan Björn Kuipers düdük çalacak. İşte Danimarka Belçika maçı öncesi son gelişmeler...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:11 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:11
EURO 2020'de Danimarka Belçika maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başlarken, B Grubu'nun iki güçlü ekibi ve kozlarını paylaşacak. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. maçında 'ndan Björn Kuipers'in düdük çalacağı maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BELÇİKA İYİ BAŞLADI!

İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan 'in ekibi Belçika, turnuvanın favorilerinden biri konumunda. Belçika'nın Inter'li yıldızı attığı iki golle turnuvaya oldukça formda başladı. Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazanan Belçika, oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybetti.

Turnuvada ilk kez boy gösteren karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. maçında kalbi duran , karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Mehle, Kjaer, Christensen, Wass, M.Jensen, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Wind, Braithwaite

Belçika: , Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, , T.Hazard, Mertens, Lukaku,

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