Bize bir Galler oldu!

Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya da iyi başlayamadık. 6. dakikada Ramsey'in sert vuruşunu kaleci Uğurcan başarıyla çıkardı. 9'da Burak'ın şutu yandan auta gitti. 42'te ise Galler'in golü geldi. Gareth Bale'in ceza sahasına gönderdiği topu Ramsey göğsüyle düzeltip ağlara yolladı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

SON MAÇTA BELLİ OLACAK

İkinci yarıda yine Burak'la gol arasak da skoru dengeleyecek vuruşu yapamadık. Buna karşılık 61'de Bale penaltıdan yararlanamadı. 90+5'te ise yine Bale'in pasında Roberts'in skoru belirleyen golü geldi: 2-0. Büyük umutlarla çıktığımız şampiyonada İtalya'nın ardından Galler'e de yenildik. Üstelik bu iki karşılaşmada tam 5 gol yedik. Ancak her şey de bitmiş değil. Kaderimiz, Pazar günü İsviçre ile oynayacağımız maçta belli olacak. Ay-yıldızlı takımımız bir mucizeye daha imza atmaya çalışacak.

ÜST TURA KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.

GÜNEŞ'TEN KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, İtalya maçının kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Roma'da ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'yı kulübeye çeken tecrübeli hoca, savunmada Kaan Ayhan, orta sahada ise Cengiz Ünder'e formayı verdi.

HAKAN VE OZAN ORTADA

Güneş, orta saha dizilişinde de değişikliğe gitti. İtalya karşısında Kenan sağ, Hakan sol açıkta forma giyerken, dün akşam Kenan sol açığa, Cengiz de sağ açığa geçti. Hakan ve Ozan Tufan ise orta sahanın ortasında görev aldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Türkiye-Galler maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı tribünleri, zemini ve elektronik altyapısıyla tam not aldı. Tasarımı ve inşası Tekfen İnşaat tarafından gerçekleştirilen 68 bin kişilik statta tek eksiğimiz galibiyetti.

İLK 2 ŞANSIMIZ KALMADI

A MİLLİ TAKIMIN, matematiksel olarak A Grubu'nda ilk 2 sıradan tur atlama ihtimali kalmadı. Artık İsviçre maçına bakacağız. Ne yazık ki son maçımıza -5 averajla çıkacağız. Şansımız belki çok az ama umutlarımız halen devam ediyor. İsviçre karşısında alacağımız farklı bir galibiyet en iyi 3. takımlar arasına girmemizi ve gruptan çıkmamızı sağlayabilir.