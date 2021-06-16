Haberler Euro 2020 Canlı skor | Türkiye - Galler maçı CANLI

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EURO 2020 A grubu açılılş maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mız, Bakü Olimpiyat Stadı'nda ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar, bu mücadeleyi kazanarak avantajı yakalamak istiyor. - Galler karşılaşmasının canlı anlatımı haberimzide... | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:55 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:21
Canlı skor | Türkiye - Galler maçı CANLI

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar sahadan 3 puan alarak gruptan çıkma adına avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Türkiye: , Zeki, , Çağlar, Umut, Okay, , Cengiz, Hakan, , Burak

Galler: ; , Mepham, , ; Morrell, ; , , James; Moore

TÜRKİYE - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İsviçre maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

HAKEM ARTUR DIAS

- Galler arasında oynanan A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor.

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