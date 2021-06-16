Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Şenol Güneş Türkiye - Galler maçı sonrası konuştu! "Yenebileceğimizi düşündük" (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: - maçı sonrası konuştu! "Yenebileceğimizi düşündük" (EURO 2020 haberi)

ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız, 'nda 'e 2-0 mağlup olarak turnuvadaki 2. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından tenik direktör , açıklamalarda bulundu. Güneş, "Keşke kazanabilseydik, buraya o niyetle geldik. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk." ifadelerini kullandı. | EURO 2020 haberi

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:21 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:25
Son dakika spor haberi: Şenol Güneş Türkiye - Galler maçı sonrası konuştu! "Yenebileceğimizi düşündük" (EURO 2020 haberi)

2. maçında 'e 2-0 mağlup olan 'de, teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

İki maçta 0 puan, bu bizim için hiç de iyi bir şey değil. Büyük hayallerle geldik. Kötü başladığımız bir maçtan sonra, ikinci maçta da kötüydük, sonra toparladık. Beklenmedik şekilde yenen gol olumsuzluk yarattı.

Top kayıplarımız fazla oldu. Alanı çok büyütünce de rakibe oynama şansı verdik. Oyun olarak beklediğimizin altında oynadık ama daha neticeli çıkabilirdik buradan. Üzgünüz.

Keşke kazanabilseydik, buraya o niyetle geldik. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk.

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