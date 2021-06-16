Haberler Euro 2020 Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye gruptan nasıl çıkar? Mucize de olsa şansımız var

Son dakika haberi: gruptan nasıl çıkar? Mucize de olsa şansımız var

Son dakika haberi: ikinci maçında 'mız ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele Galler'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla millilerimizin 2. tur şansı azalsa da sona ermedi. Milli Takımın mucize de olsa şansı devam ediyor. Peki EURO 2020'de en iyi 3.'lük hesabı nasıl yapılıyor. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:27 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:32
Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye gruptan nasıl çıkar? Mucize de olsa şansımız var

() A Grubu ikinci maçında 'e 2-0 yenildi.

İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlıların şansı hala devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı'mız son maçını kazanarak en iyi 4, 3.'nün arasına girmeye çalışacak.

İKİNCİLİK ŞANSIMIZ KALMADI

Galler, grupta aldığı 4 puanla liderliğe yükselirken 3 puanı bulunan ile 1 puanı bulunan 'nin karşılaşmasında sonuç ne olursa olsun Millilerin ikincilik şansı bulunmuyor.

Son maçlar öncesinde İtalya'nın kazanması halinde 6 puana çıkacağı karşılaşmada, İsviçre kazanırsa puanını 4 puana yükselecek, beraberlik durumunda ise İtalya puanı 4 yapacak.

Grupta aldığı 2 yenilgi ve yediği 4 golle son sırada yer alan 'nin tur için tek şansı en iyi 4 üçüncü takım arasına adını yazdırmak olacak.

Türkiye 0 puanla 4. sırada yer alırken, İsviçre'nin 1, İtalya'nın 3, Galler'in ise 4 puanı bulunuyor.

İŞTE PUAN DURUMU:


EN İYİ 3.'LÜK HESABI NASIL YAPILIYOR?

En iyi üçüncü takım belirlenirken, 6 grupta yer alan üçüncü sıradaki ekiplerin verileri masaya yatırılacak. Bu ülke takımları arasında; En fazla puan toplayan En fazla averajı olan En fazla gol atan ekipler doğrudan son 16'ya kalacak. Yani, puan farkının olduğu durumlarda puan; averaj söz konusu olduğunda averaj; gol söz konusu olduğunda atılan gol belirleyici olacak.

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