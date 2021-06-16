Haberler Euro 2020 Şenol Güneş: Sonuna kadar devam

: Sonuna kadar devam

Ay-yıldızlıların hocası maçı öncesinde iddialı konuştu: Rakibi iyi tanıyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Şenol Güneş: Sonuna kadar devam
'ın ile oynayacağı mücadeleden önce teknik direktörümüz açıklamalarda bulundu. maçıyla sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı "Rakip o gün ne kadar iyiyse biz de o kadar kötüydük. Futbolda böyle maçlar oynayabilirsiniz" dedi. Usta çalıştırıcı, Galler karşılaşmasıyla ilgili ise iddialı açıklamalar yaptı. "Galler maçı da final olacak, da. Her şey son ana kadar devam edecek. Galler maçı bizim için belirleyici bir maç olacak. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız" dedi. Güneş kadroya ilgili sorulara ise "Az da olsa değişiklikler olacağını düşünüyorum" cevabını verdi. Güneş, "4 puan olur, 6 puan olur. Önemli olan gruptan çıkabilmek" ifadelerini kullandı.
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