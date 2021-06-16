Şenol Güneş: Sonuna kadar devam

A Milli Takım'ın Galler ile oynayacağı mücadeleden önce teknik direktörümüz Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İtalya maçıyla sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı "Rakip o gün ne kadar iyiyse biz de o kadar kötüydük. Futbolda böyle maçlar oynayabilirsiniz" dedi. Usta çalıştırıcı, Galler karşılaşmasıyla ilgili ise iddialı açıklamalar yaptı. Güneş "Galler maçı da final olacak, İsviçre maçı da. Her şey son ana kadar devam edecek. Galler maçı bizim için belirleyici bir maç olacak. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız" dedi. Güneş kadroya ilgili sorulara ise "Az da olsa değişiklikler olacağını düşünüyorum" cevabını verdi. Güneş, "4 puan olur, 6 puan olur. Önemli olan gruptan çıkabilmek" ifadelerini kullandı.