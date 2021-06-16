Haberler Euro 2020 Milli Takım'ın rakibi Galler | Yürüyelim arkadaşlar

Milli Takım'ın rakibi Galler | Yürüyelim arkadaşlar

Son dakika Türkiye Galler maçı haberleri: A Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile karşı karşıya gelecek. İtalya karşısında 3-0'lık skorla boyun eğen milliler Galler maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor.İGüneş ve öğrencilerinin hedefi 3 puan alarak İsviçre ile grup finali oynamak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Milli Takım'ın rakibi Galler | Yürüyelim arkadaşlar

'de güçlü İtalya karşısında "Bizim Çocuklar" beklenilen futbolu sergileyememiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Nazar boncuğu olsun diyerek yola devam eden ay-yıldızlılar bugün 19.00'da Galler ile karşı karşıya gelecek. ve öğrencilerinin tek hedefi rakibinden 3 puanı koparmak. Böylece ayın 20'sindeki İsviçre karşılaşması tam bir grup finali haline gelecek. Deneyimli çalıştırıcı da öğrencilerinden hırslarını sahaya yansıtmalarını ancak maç taktiğine sadık kalmalarını istedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT, KAAN, OZAN, HAKAN, İRFAN, CENGİZ, BURAK

GALLER: WARD, ROBERTS, MEPHAM, RODON, DAVİES, MORRELL, ALLEN, BALE, RAMSEY, JAMES, MOORE

İTALYANLAR KAZANSIN

Milli Takımımızın Galler ile oynadığı gün, İtalya ile İsviçre karşılaşacak. Biz kazanırsak, İtalya da galip gelirse son maça 2 puan avantajla çıkacağız. Millelerimiz Galler ile 24 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ülke daha önce 6 maç oynadı. Bunların 2'sini kazandık, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldık. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye ile Galler arasına en gollü maç 20 Ağustos 1997 tarihinde 'nda oynandı. Ay-yıldızlılar o karşılaşmadan 6-4'lük galibiyetle ayrılmıştı.

32 BİN KİŞİLİK DEV DESTEK

Milliler gruptaki kalan iki maçını kardeş ülke 'ın başkenti 'de oynayacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 32 bin kişinin izleyeceği mücadelede stada gelenlerin tamamı Milli Takımımızı destekleyecek. Bir anlamda evimizde oynayacağımız bu maçta hedefimiz Galler'i devirmek.

GÜNEŞ AYAKTA TUTTU

Milli Takımımızın forveti şöyle konuştu: İtalya yenilgisinden sonra 2 gün moralimiz bozuktu. Şenol Güneş bizi ayakta tuttu. İsviçre-Galler berabere bitince umutlandık. Yeniden hedefteyiz, 6 puan hedefimiz var." dedi.

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