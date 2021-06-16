Haberler Euro 2020 Finlandiya - Rusya | CANLI

Finlandiya - Rusya | CANLI

'de heyecan, grupların ikinci maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Finlandiya ile Rusya 'nda karşılaşıyor. B Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Finlandiya 'yı 1-0 mağlup ederken Rusya ise karşısında 3-0'lık mağlubiyet aldı. Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:57
Finlandiya - Rusya | CANLI

'de heyecan, grupların ikinci maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Finlandiya ile Rusya 'nda karşılaşıyor.

B Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Finlandiya 'yı 1-0 mağlup ederken Rusya ise karşısında 3-0'lık mağlubiyet aldı.

Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;


İLK 11'LER

Finlandiya: Hradecky, Toivio, , O'Shaughnessy, Raitala, , , , , , Pohjanpalo.

Rusya: , , Dzhikiya, Diveev, , , Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

SON DAKİKA