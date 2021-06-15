Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız Galler maçı hazırlıklarını tamamladı (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: 'ımız maçı hazırlıklarını tamamladı ( haberi)

Son dakika spor haberi: 2. maçında ile karşılaşacak olan 'mız, 'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. ( haberi)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 18:22
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız Galler maçı hazırlıklarını tamamladı (EURO 2020 haberi)

ikinci maçında ile, yarın TSİ 19.00'da 'nda karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda Teknik Direktör yönetiminde antrenman yapan ay-yıldızlılarda eksik oyuncu yoktu.

Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın, basına kapalı bölümü ise taktik idmanla geçti. Antrenmanı Başkanı Nihat Özdemir ve Başkanı de takip etti.

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