Senin maçın olsun Kral!

İtalya'ya karşı oynanan EURO 2020'nin açılış maçında suskun kalan Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi hırs küpü... A Milli Takım'ın idmanlarında yüzde 100'le çalışan kaptan, teknik heyetin istediklerini harfiyen uyguluyor, gençlere örnek oluyor. Yapılan testlerde adale ve güç durumu çok iyi çıkan 35 yaşındaki futbolcu, Galler maçı öncesi teknik heyeti umutlandırıyor. 2021'de milli formayla çıktığı 4 maçta 5 gol atan yıldız futbolcu, yarınki karşılaşmada da millilerin gol silahı olarak sahadaki yerini alacak.