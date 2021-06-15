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Senin maçın olsun Kral!

Türkiye’nin yıldız ismi , Milli Takım’ın idmanlarında yüzde 100’le çalışıyor, gençlere örnek oluyor. Kaptan, sınavı öncesi de umut saçıyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Senin maçın olsun Kral!
İtalya'ya karşı oynanan EURO 2020'nin açılış maçında suskun kalan , maçı öncesi hırs küpü... 'ın idmanlarında yüzde 100'le çalışan kaptan, teknik heyetin istediklerini harfiyen uyguluyor, gençlere örnek oluyor. Yapılan testlerde adale ve güç durumu çok iyi çıkan 35 yaşındaki futbolcu, Galler maçı öncesi teknik heyeti umutlandırıyor. 'de milli formayla çıktığı 4 maçta 5 gol atan yıldız futbolcu, yarınki karşılaşmada da millilerin gol silahı olarak sahadaki yerini alacak.
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