Haberler Euro 2020 Macaristan - Portekiz | CANLI

Macaristan - Portekiz | CANLI

EURO 2020 E grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Son Avrupa şampiyonu Portekiz güçlü rakibini yenerek turnvaya galibiytle başlamak istiyor Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 18:59 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 18:59
Macaristan - Portekiz | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

F Grubu maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor.

Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor.

MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER

MACARİSTAN: Gulacsi; , , ; Lovrencsics, Kleinheisler, , , Botka; , .

PORTEKİZ: ; , , , Guerreiro; , , ; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan - Portekiz maçı 15 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA