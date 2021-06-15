Macaristan - Portekiz | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
F Grubu maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor.
Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.
MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER
MACARİSTAN: Gulacsi; Fiola, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka; Sallai, Adam Szalai.
PORTEKİZ: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Macaristan - Portekiz maçı 15 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.