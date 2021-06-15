Haberler Euro 2020 Fransa - Almanya | CANLI

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EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... F grubu maçında ile karşı karşıya geliyor. Turnuvanın iki favori takımı da mutlak galibiyet peşinde. Fransa - Almanya maçının canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 21:53 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 21:54
Fransa - Almanya | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor... F Grubu maçında ile kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Fransa: , , , , , , , Rabiot, , , Mbappe

Almanya: , Ginter, , , , İlkay Gündogan, , Gosens, Gnabry, Müller, Havertz

FRANSA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - Almanya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Münih'de oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çaldı.

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