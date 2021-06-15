Fransa - Almanya | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor... F Grubu maçında Fransa ile Almanya kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Pogba, Kante, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay Gündogan, Kroos, Gosens, Gnabry, Müller, Havertz
FRANSA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa - Almanya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Münih'de oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çaldı.