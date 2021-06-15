A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünkü idman öncesi futbolcularla mini bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sözlerine İtalya maçının unutulmasını isteyerek başlayan Güneş'in, "Kalan iki maçta aynı hataları yapmadan, daha konsantre şekilde sahaya çıkmalıyız. Türkiye'nin bize duyduğu güveni boşa çıkarmayacağız. İlk maçlardaki şanssızlığımızı kıramadık ama 'Biz bitti demeden bitmez' sözünü de herkese bir kez daha hatırlatacağız" dedi. Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

'4 PUAN YETEBİLİR'

"Galler'e karşı çarşamba günü (yarın) başlangıç düdüğünden bitime kadar kendi oyunumuzu oynayacağız. 2002 Dünya Kupası'nda, 2008 Avrupa'da kötü başlayıp, tarih yazdıysak, şimdi de bunu başarabiliriz. Gruptan çıkmak için iki maçta daha çok isteyen, arzulayan ve inancını sahaya da yansıtan bir takım olmalıyız. 4 puanın bile bizi gruptan çıkarma ihtimali çok yüksek. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Telefonu, sosyal medyayı bir kenara bırakın. Yalnızca sahaya odaklanın."

ÇAĞLAR'DAN İYİ HABER

Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına önceki gün başlayan A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan takımdan ayrı çalıştı. Fizyoterapist eşliğinde önceki günü tamamlayan ikiliden Çağlar'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, dün basına kapalı idmanın da tamamında takımla çalıştığı öğrenildi. Umut'un durumunun ise bugün netleşmesi bekleniyor.

'TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ AMA...

Türkiye'nin ikinci maçında karşılaşacağı Galler'de söz hocanın... Karşılaşma öncesi konuşan Robert Page, Türkiye'ye büyük saygı duyduğunu belirterek, "Olumlu bir başlangıç yapmak bizim için önemliydi. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Grubumuzdaki takımların gücü ortada. Ancak sahada kimseden korkmuyoruz" dedi.