Haberler Euro 2020 UEFA'dan Danimarka Finlandiya maçıyla ilgili hükmen mağlubiyet iddialarına yanıt geldi

'dan maçıyla ilgili hükmen mağlubiyet iddialarına yanıt geldi

'de 'nın 'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada 'in fenalaşması turnuvayı etkisi altına almıştı. Danimarkalı kaleci 'ın babası , 'yı Danimarka'yı hükmen mağlup etmekle tehdit ettiğini iddia etmişti. UEFA'dan konuyla ilgili açıklama geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, iddialar reddedildi ve oyunculara son derece saygılı davranıldığını açıkladı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:20
UEFA'dan Danimarka Finlandiya maçıyla ilgili hükmen mağlubiyet iddialarına yanıt geldi

'in kalbinin durmasıyla yarıda kalan - maçı, yıldız oyuncudan gelen iyi haberin ardından 41. dakikadan itibaren devam etmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Danimarka'nın efsane file bekçisi ise şok ifadeler kullanmıştı.

Schmeichel, 'nın maça devam etme konusunda kendilerini tehdit ettiğini belirterek, "UEFA'nın oyuncuların tavsiyesiyle maça devam etme kararı aldığını söylediğini duydum, oyuncuların ısrar ettiğini söylüyorlar, bu doğru değil. Açıkçası gerçek şöyle, 3 seçenek bırakıldı, ya hemen başlayacaklar ve 50 dakikayı oynayacaklardı, ya ertesi gün 12'de oynayacaklardı ya da oynamayıp 3-0 kaybedeceklerdi. Şimdi düşünün, oyuncuların seçme şansı var mıydı, isteyerek mi oynadılar? Teknik direktörü de dinledik, oyuncuları tekrar sahaya sürdüğü için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

UEFA'DAN YANIT GELDİ

UEFA, Christian Eriksen'in kalp krizi geçirmesinin ardından Danimarka'nın oynamaya devam etmek zorunda kaldığı yönündeki iddiaları reddetti ve oyunculara 'son derece saygılı' davranıldığını açıkladı.

UEFA ayrıca, iki takımın da karşılaşmayı o gün bitirmek için istekli olduklarını savundu.


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