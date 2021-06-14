UEFA'dan Danimarka Finlandiya maçıyla ilgili hükmen mağlubiyet iddialarına yanıt geldi

Christian Eriksen'in kalbinin durmasıyla yarıda kalan Danimarka - Finlandiya maçı, yıldız oyuncudan gelen iyi haberin ardından 41. dakikadan itibaren devam etmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Danimarka'nın efsane file bekçisi Peter Schmeichel ise şok ifadeler kullanmıştı.

Schmeichel, UEFA'nın maça devam etme konusunda kendilerini tehdit ettiğini belirterek, "UEFA'nın oyuncuların tavsiyesiyle maça devam etme kararı aldığını söylediğini duydum, oyuncuların ısrar ettiğini söylüyorlar, bu doğru değil. Açıkçası gerçek şöyle, 3 seçenek bırakıldı, ya hemen başlayacaklar ve 50 dakikayı oynayacaklardı, ya ertesi gün 12'de oynayacaklardı ya da oynamayıp 3-0 kaybedeceklerdi. Şimdi düşünün, oyuncuların seçme şansı var mıydı, isteyerek mi oynadılar? Teknik direktörü de dinledik, oyuncuları tekrar sahaya sürdüğü için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

UEFA'DAN YANIT GELDİ

UEFA, Christian Eriksen'in kalp krizi geçirmesinin ardından Danimarka'nın oynamaya devam etmek zorunda kaldığı yönündeki iddiaları reddetti ve oyunculara 'son derece saygılı' davranıldığını açıkladı.

UEFA ayrıca, iki takımın da karşılaşmayı o gün bitirmek için istekli olduklarını savundu.



