Son dakika spor haberi: Avusturya Kuzey Makedonya maçında Marko Arnautovic skandalı! Tepkiler sonrası özür diledi

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Avusturya turnuvaya galibiyetle başladı. Takımının 3. golünü atan ve ardından öfkeyle bir şeyler söylediği görülen Marko Arnautovic'in hareketlerinin altındaki gerçek ortaya çıktı.

IRKÇILIK SKANDALI!

Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun Arnavutluk karşıtı ırkçı semboller kullandığı ve küfürler ettiği belirlendi. Bu hareketlerin Marko Arnautovic'e tepkiler çığı gibi büyüdü.

ARNAUTOVIC ÖZÜR DİLEDİ!

Yaşanan olayın ardından kendisini savunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Dün akşam duygu yoğunluğu içinde ağzımdan çıkan sözler nedeniyle Makedonya ve Arnavutluk'tan özür dilerim. Her ülkede arkadaşım var, beni tanıyan herkes de bu durumu bilir" açıklamasını yaptı. Yaşanan bu gelişmenin ardından UEFA'nın Marko Arnautovic için disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.