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Son dakika spor haberi: Kuzey maçında Marko skandalı! Tepkiler sonrası özür diledi

'ye Marko 'in ırkçılık skandalı damgasını vurdu. Karşılaşmayı 3-1 kazanan 'da takımın son golünü atan Sırp asıllı Avusturyalı futbolcunun, golün ardından karşıtı ırkçı söylemler ve küfürler ettiği ortaya çıktı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Arnautovic sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:05
Son dakika spor haberi: Avusturya Kuzey Makedonya maçında Marko Arnautovic skandalı! Tepkiler sonrası özür diledi

C Grubu ilk maçında ile Kuzey kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Avusturya turnuvaya galibiyetle başladı. Takımının 3. golünü atan ve ardından öfkeyle bir şeyler söylediği görülen Marko 'in hareketlerinin altındaki gerçek ortaya çıktı.

IRKÇILIK SKANDALI!
Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun karşıtı ırkçı semboller kullandığı ve küfürler ettiği belirlendi. Bu hareketlerin 'e tepkiler çığı gibi büyüdü.

ARNAUTOVIC ÖZÜR DİLEDİ!
Yaşanan olayın ardından kendisini savunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Dün akşam duygu yoğunluğu içinde ağzımdan çıkan sözler nedeniyle Makedonya ve Arnavutluk'tan özür dilerim. Her ülkede arkadaşım var, beni tanıyan herkes de bu durumu bilir" açıklamasını yaptı. Yaşanan bu gelişmenin ardından 'nın Marko Arnautovic için disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.

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