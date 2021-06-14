Haberler Euro 2020 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok

Milli futbolcu : Hedefimizde sapma yok

'nın yıldızlarından , sosyal medya hesabından taraftara seslendi. Çalhanoğlu, karşısında alınan yenilgiye rağmen hedeften sapma olmadığını söyledi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:57
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok

(EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü ile karşılaşacak 'nın oyuncusu , karşısında alınan yenilgiye rağmen hedeften sapma olmadığını söyledi.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.

, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

SON DAKİKA