Haberler Euro 2020 İspanya - İsveç | CANLI

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'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... maçında ile karşı karşıya geliyor... Grubun favorisi olarak gösterilen İspanya, bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç peşinde. İyi bir grafik çizen İsveç ise bu maç ile kendini ispatlamak istiyor. İspanya İsveç maçının canlı skor takibi haberimizde...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:58
İspanya - İsveç | CANLI

E grubu maçında ile karşı karşıya geliyor... Grubun favorisi olarak gösterilen İspanya, bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç peşinde. İyi bir grafik çizen İsveç ise bu maç ile kendini ispatlamak istiyor.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - İsveç maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem
Slavko Vincic yönetiyor.

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