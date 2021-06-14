İspanya - İsveç | CANLI

EURO 2020 E grubu maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geliyor... Grubun favorisi olarak gösterilen İspanya, bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç peşinde. İyi bir grafik çizen İsveç ise bu maç ile kendini ispatlamak istiyor.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - İsveç maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem

Slavko Vincic yönetiyor.