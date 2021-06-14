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Dünyanın konuştuğu o kareyi anlattı

'nda önceki gün oynanan maçında fenalaşan 'in tekrar hayata döndüğü o anları takım doktoru anlattı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Dünyanın konuştuğu o kareyi anlattı
'nda önceki gün oynanan maçında fenalaşan 'in tekrar hayata döndüğü o anları takım doktoru anlattı. Yıldız futbolcuya ilk müdahaleyi yapan , "Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Eriksen'i yeniden hayata döndürdü" dedi. Bu arada Danimarkalı futbolcunun durumunun stabil olduğu ve ileri tetkikler için hastaneye kalacağı açıklandı.
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