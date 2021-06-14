Dünyanın konuştuğu o kareyi anlattı

Avrupa Şampiyonası'nda önceki gün oynanan Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı Eriksen'in tekrar hayata döndüğü o anları takım doktoru anlattı. Yıldız futbolcuya ilk müdahaleyi yapan Martin Boesen, "Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Eriksen'i yeniden hayata döndürdü" dedi. Bu arada Danimarkalı futbolcunun durumunun stabil olduğu ve ileri tetkikler için hastaneye kalacağı açıklandı.