Haberler Euro 2020 A Milli Futbol Takımı'mız Galler maçının hazırlıklarını sürdürdü

'mız maçının hazırlıklarını sürdürdü

'mız, ile 16 Haziran'da oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenmana tüm takım katıldı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:04
A Milli Futbol Takımı'mız Galler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye A Millî Futbol Takımı, ile 16 Haziran'da oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ay-Yıldızlılar, 'daki ikinci antrenmanını, Azerbaycan ekibi 'nün maçlarına ev sahipliği yapan 'da yaptı. Teknik direktör yönetimindeki antrenmana tüm takım katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ve TFF Genel Sekreteri da takip etti.

Milliler, Galler maçının son çalışmasını yarın akşam TSİ 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı 'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

SON DAKİKA