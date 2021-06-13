Uğurcan'a tam destek

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya karşı beklentilerin altında bir oyun sergileyen ve sahadan 3-0 yenik ayrılan A Milli Takım'da en çok konuşulan isimlerden biri Uğurcan Çakır'dı. En az 3 net gol kurtardığı maçta rakibin yıldızlarına karşı direnen Uğurcan, Avrupa basınında da Türkiye'nin en iyi oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından yediği 3 gol ve yaptığı pas hataları nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefinde olan 25 yaşındaki file bekçisine destek de tamdı. Sosyal medyada Uğurcan ile ilgili övgü dolu sözler sarfedilirken, gruptaki diğer iki maç öncesi kendisine duyulan güven dile getirildi. Bu arada İtalyan basının karşılaşmanın ardından yaptığı puanlamalarda en yüksek notu alan oyunculardan biri Uğurcan Çakır oldu.