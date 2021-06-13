Haberler Euro 2020 Uğurcan'a tam destek

'a tam destek

karşısında 3 gol yiyen milli kaleci, basınında Türkiye’nin en iyi ismi seçilirken, sosyal medyada genç file bekçisine övgü dolu sözler sarf edildi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Uğurcan'a tam destek

EURO 2020'nin açılış maçında 'ya karşı beklentilerin altında bir oyun sergileyen ve sahadan 3-0 yenik ayrılan 'da en çok konuşulan isimlerden biri 'dı. En az 3 net gol kurtardığı maçta rakibin yıldızlarına karşı direnen , basınında da Türkiye'nin en iyi oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından yediği 3 gol ve yaptığı pas hataları nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefinde olan 25 yaşındaki file bekçisine destek de tamdı. Sosyal medyada Uğurcan ile ilgili övgü dolu sözler sarfedilirken, gruptaki diğer iki maç öncesi kendisine duyulan güven dile getirildi. Bu arada basının karşılaşmanın ardından yaptığı puanlamalarda en yüksek notu alan oyunculardan biri Uğurcan Çakır oldu.

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