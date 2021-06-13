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Tek değişiklik

, ’e karşı kadroda tek değişliklik yapacak. yedek soyunacak. 11’deki yerini alacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Tek değişiklik
'da önceki gece 'ya karşı 3-0 mağlup olan , 'deki ikinci maçında tek değişiklik yapacak. Teknik direktör , 'ı çarşamba günkü karşılaşmada yedek soyunduracak. İkinci 45'te girdiği maçta İtalya'ya karşı öne çıkan isimlerden olan , sınavında 11'dekini yerini alacak. Kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda Galler'e karşı maça hızlı başlayan taraf olmaları gerektiğine vurgu yapan Şenol Güneş, "Topu daha çok kullanan taraf olmalıyız. Pas hatalarını en aza indirmeliyiz. Hızlı bir takımlar ve tempoyu belirlemelerine izin vermeyeceğiz" sözlerini sarfediyor
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