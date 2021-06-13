Roma'da önceki gece İtalya'ya karşı 3-0 mağlup olan A Milli Takım, EURO 2020'deki ikinci maçında tek değişiklik yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Kenan Karaman'ı çarşamba günkü karşılaşmada yedek soyunduracak. İkinci 45'te girdiği maçta İtalya'ya karşı öne çıkan isimlerden olan Cengiz Ünder, Galler sınavında 11'dekini yerini alacak. Kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda Galler'e karşı maça hızlı başlayan taraf olmaları gerektiğine vurgu yapan Şenol Güneş, "Topu daha çok kullanan taraf olmalıyız. Pas hatalarını en aza indirmeliyiz. Hızlı bir takımlar ve tempoyu belirlemelerine izin vermeyeceğiz" sözlerini sarfediyor