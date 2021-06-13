Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Lukaku'dan Eriksen sözleri! "Çok ağladım..." (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: Lukaku'dan sözleri! "Çok ağladım..." ( haberi)

Son dakika spor haberi: maçında 'nın 'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren , maç sonrası açıklamalarda bulundu. Inter'den takım arkadaşı olan ile ilgili konuşan Lukaku, maç öncesi ağladığını açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 10:30
Son dakika spor haberi: Lukaku'dan Eriksen sözleri! "Çok ağladım..." (EURO 2020 haberi)

, () B Grubu'nda 'nın ile karşılaştığı maçın 42. dakikasında fenalaşarak yürekleri ağızlara getiren ve saha içinde kalp masajı yapılarak hayata döndürülen 'i unutmadı.

Belçikalı golcü, 'yı attığı ilk golü Inter'den takım arkadaşı olan Christian 'e armağan ederken maçın ardından duygusal bir konuşma yaptı.

Rusya maçı öncesi Eriksen için ağladığını belirten Lukaku, "Maçtan önce çok ağladım, motive olmakta zorlandım. Eriksen ile görüşeceğim, umarım tehlikeyi atlatmıştır, umarım yakın zamanda sağlığına kavuşur. Dualarım onunla birlikte." ifadelerini kullandı.

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