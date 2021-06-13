Son dakika spor haberi: Lukaku'dan Eriksen sözleri! "Çok ağladım..." (EURO 2020 haberi)

Romelu Lukaku, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçın 42. dakikasında fenalaşarak yürekleri ağızlara getiren ve saha içinde kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Christian Eriksen'i unutmadı.

Belçikalı golcü, Rusya'yı attığı ilk golü Inter'den takım arkadaşı olan Christian Eriksen'e armağan ederken maçın ardından duygusal bir konuşma yaptı.

Rusya maçı öncesi Eriksen için ağladığını belirten Lukaku, "Maçtan önce çok ağladım, motive olmakta zorlandım. Eriksen ile görüşeceğim, umarım tehlikeyi atlatmıştır, umarım yakın zamanda sağlığına kavuşur. Dualarım onunla birlikte." ifadelerini kullandı.