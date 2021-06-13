Son dakika spor haberi: Belçikalı Timothy Castagne için EURO 2020 sona erdi!

EURO 2020'den sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. Belçika'nın Rusya'yı 3-0 yendiği maçta rakibiyle kafa kafaya şiddetli bir şekilde çarpışan Timothy Castagne'nin turnuvaya devam edemeyeceği açıklandı.

Oyuncunun son durumuna ilişkin konuşan Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, Castagne'nin yüzünde iki farklı kırık olduğunu söyledi ve yıldız isim için EURO 2020'nin sona erdiğini dile getirdi. Martinez ayrıca, Jan Vertonghen'in sakatlığının ise düşünüldüğü kadar ciddi olmadığını bildirdi.