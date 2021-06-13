Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Belçikalı Timothy Castagne için EURO 2020 sona erdi!

Son dakika spor haberi: Belçikalı için sona erdi!

Son dakika spor haberleri... 'de oynanan - maçında rakibiyle kafa kafaya çarpışan 'nin yüzünde iki farklı kırık olduğu ve oyuncunun kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 11:23
Son dakika spor haberi: Belçikalı Timothy Castagne için EURO 2020 sona erdi!

'den sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. 'nın 'yı 3-0 yendiği maçta rakibiyle kafa kafaya şiddetli bir şekilde çarpışan 'nin turnuvaya devam edemeyeceği açıklandı.

Oyuncunun son durumuna ilişkin konuşan Belçika Teknik Direktörü , Castagne'nin yüzünde iki farklı kırık olduğunu söyledi ve yıldız isim için EURO 2020'nin sona erdiğini dile getirdi. Martinez ayrıca, 'in sakatlığının ise düşünüldüğü kadar ciddi olmadığını bildirdi.

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